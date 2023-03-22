🔥 Hiroto Takahashi strikes out Mike Trout to get the first out of the inning for Japan! Ohtani was hyped from the dugout 💪 pic.twitter.com/gh9Dj3L8Lw — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 22, 2023

日本睽違兩屆再度闖進WBC（世界棒球經典賽）冠軍賽，這一等就是14年，準備交手誓言連霸的美國，最終也如願奪下冠軍。日本隊官方賽前也發出一段影片，公開大谷翔平向隊友信心喊話的片段。

大谷翔平證明了為什麼他是一個偉大的球員，不僅是因為他在球場上的表現，在場外也展現強大領袖氣質，在日本對陣美國的冠軍賽前，大谷翔平坦承美國隊有著卓奧特（Mike Trout）、貝茲（Mookie Betts）等超級球星坐鎮，但希望隊友能暫時拋開對他們的仰慕，全力搶下勝利。

大谷翔平在休息室召集隊友圍成一圈說道：「如果到現在還崇拜著他們，我們就無法戰勝他們，我們來到這裡是為了擊敗他們，為了站上顛峰而來的，這一天讓我們放棄對他們的仰慕，只想著怎麼贏球。」日本眾將隨後也一同喊聲「走吧！」提振士氣。

日本帶著2分領先優勢進入第五局，第三任投手高橋宏斗遭遇小危機，無人出局一壘有人面對卓奧特，最終以143公里指叉球將他三振出局，待在板凳席上的大谷翔平不留情面，高舉右手激情叫喊，大谷翔平非常滿意小老弟的表現。