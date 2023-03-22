台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，截至目前為止，「潤泰敦峰」18樓以上都站穩單價200萬元的行情，2021年21樓其他戶別，單價落在207～210萬元，僅時隔2年，今年最新交易的同樓層，單價約212.1～215萬元，單坪還比過去略高5萬元，主要是今年成交的戶別臨市民大道四段，馬路面寬相較另一側戶別寬廣，且高樓層視野不受高架橋影響，擁有絕佳棟距和景觀，讓高端資產客願意買進。

張旭嵐指出，「潤泰敦峰」四面臨路，且為蛋黃區少有的千坪基地，因社區一側緊鄰市民大道高架道道，建商在規劃時將建蔽率降低、四面退縮以便周圍種植大樹，形成社區特有的林蔭大道景觀。

台灣房屋天母忠誠加盟店店東賴彥廷表示，「仰哲」位在士林區忠誠路二段上，社區正對蘭雅公園，附近有大葉高島屋百貨、蘭雅國中、天母棒球場、天母運動公園等，居住機能與環境條件佳，雖然社區屋齡已15年，但社區總戶數僅41戶、一層兩戶，且規劃3部電梯3逃生梯，讓每一戶住戶都擁有獨立梯廳，並有公設比僅30％等優勢，甚至還是忠誠路二段上唯一一棟沒有店面的豪宅，讓社區住戶惜售、少有釋出，住戶大多為醫師、企業主等。