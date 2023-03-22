媒體報導，法務部公告修正《民法》，擬刪除父母對子女的「懲戒權」，法務部今澄清，修法並沒有刪除父母「懲戒權」，只是加入禁止家內體罰的範圍，也就是不得對子女為「身心暴力行為」，至於何種屬於「身心暴力行為」，則由衛福部提出《兒童及少年福利與權益保障法》修正草案中作出規範。

現行《民法》對父母對子女教育及懲戒規定，為第1084條「父母對於未成年之子女，有保護及教養之權利義務」、第1085條「父母得於必要範圍內懲戒其子女」。媒體今報導，法務部公告修正《民法》，擬刪除父母對子女的「懲戒權」，引發家長議論。法務部表示，媒體可能是誤解了修法意旨。

法務部指出，修法起因於聯合國《兒童權利公約》提到不能有危害兒童的身心暴力行為，因此為符合《兒童權利公約》相關規定及一般性意見之意旨，並參酌日本等國外立法例，提出《民法》修正案。

法務部表示，修法是將第1085條規定「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，修正文字為「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為」，至於1084條「父母對於未成年之子女，有保護及教養之權利義務」則予保留，因此並沒有要刪除父母的「懲戒權」。

法務部強調，法務部修法參酌《兒童權利公約》第8號一般性意見第13段「委員會雖拒絕接受任何對兒童採用暴力和汙辱形式懲罰的理由，但絕不反對正面的紀律概念」，所以《兒童權利公約》並不反對父母對子女施以正面的紀律。

至於何種為危害兒童的身心暴力行為，法務部指出，目前衛福部也正針對《兒童及少年福利與權益保障法》提出修正草案，具體的「身心暴力行為」，包括精神暴力、人身暴力等，將會有較明確的規範。法務部說，目前《民法》修正草案仍在公告階段，將公告至4月13，歡迎各界提供意見，作為修法參考。