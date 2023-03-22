縣府和工研院等單位執行「新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫」，3輛高鐵自駕車是全國第1個在市區開放道路測試行駛，在完成夜間測試後，24日將進入平日不載客日間測試，請車輛注意保持安全距離。

縣長楊文科指出，自駕車如果順利完成各項日間測試，可望6月正式載客行駛測試，期盼未來自駕車可順利納入市區公車營運路線，打造新竹縣智慧生活新風貌。

交旅處長戴志君說，中巴自駕車從2021年4月啟動夜間測試，初期路線由高鐵新竹站至喜來登飯店，去年11月起將路線由喜來登飯店延伸至AI智慧園區。

3輛自駕車去年3月率先掛牌，在車流量較少的夜間10時至凌晨1時，進行不載客測試，全程自駕測試包括繞行、左右轉、變換車道及公車站停靠站。

為強化自駕車運行安全，交通部補助辦理「V2X技術與應用強化新竹縣自駕車運行路線計畫」，設置「智慧路口防撞系統」、「智慧號誌時相推播系統」與「智慧候車站牌系統」，透過設置的路側設備，將路口號誌秒數及橫向來車資訊傳輸給自駕車，並將自駕車到站資訊傳至智慧站牌，強化自駕車運行路線安全與便捷性。

戴志君指出，經評估自駕車已完成夜間測試，24日起轉換為平日上午9時30分至下午3時30分，實施不載客日間測試，並逐步提高車速。

自駕車行駛測試路段站點包括高鐵新竹站、文興嘉豐南路口站、新瓦屋站、十興國小站、莊敬北路站、自強七街（喜來登飯店）、特殊教育學校站共7處，路段上均裝設告示牌。

民眾若在竹北市區道路上看到車身標示有「自動駕駛實驗車」字樣，車牌為「試0101」、「試0102」及「試0003」的中型巴士，請注意與自駕車保持安全距離。