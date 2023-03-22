物價上漲，薪水沒漲，讓許多北漂族生存困難。一名男網友分享，他每個月薪水26000元，房租15000元、生活費10000元，每月可存的錢只剩下1000元，本來偶爾還可以多買茶葉蛋犒賞自己，怎料房東突然說要漲房租和電費，讓他忍不住哀嚎「我都已經不婚不生、不交女友了，怎麼還是這麼痛苦？」引起網友討論。

一名男網友近日在Dcard上發文分享，他找了一份低薪的工作，每月領最低薪資26000元，但是上班完全沒有壓力，在台北租屋每個月15000元，生活費10000元，每個月最多只能存1000元，這個月聽到房東說要漲房租，電費也要調漲，讓他超級崩潰。

原PO表示，房租和電費漲價奪走了他每餐多加顆茶葉蛋的小確幸，讓他悲痛地說「我已經不婚 、不生 、不交女朋友了，為什麼還是這麼痛苦，我到底做錯了什麼？」好險政府說要普發6000元現金，讓他突然感覺又能夠繼續生活。

不少網友看完吐槽說，都已經領最低薪了，為什麼要租這麼貴的房子，「笑死，幹嘛在台北找這麼低薪的工作，還租這麼貴房子？」、「厲害了，我薪水42000，也只敢找9000以下的租屋處欸」、「我也躺平了」、「簽下去了吧！國軍需要你」。另有網友說，都已經領低薪，為何不回家住呢？沒想到竟慘被出征，不少人搖頭直呼，這世界上不是每個人都有家。