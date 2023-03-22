WBC（世界棒球經典賽）冠軍賽，日本3：2擊敗美國奪冠，大谷翔平精采的表現也讓他奪下本屆賽會MVP，其實他早在17歲時就發下豪語，要在27歲時入選WBC經典賽日本代表隊並奪下MVP，如今也夢想成真。

大谷翔平今（22）日在第9局，日本僅領先美國1分時登板救援，雖然面對首位打者時投出保送，但馬上讓第2位打者敲出雙殺打，最後與洛杉磯天使隊的隊友「神鱒」卓奧特進行對決，飆出164公里的火球，並在滿球數的狀況下，以一顆精彩的滑球將其三振，率領日本隊奪冠。

大谷翔平在本屆經典賽不僅飆出整個賽會最速的火球，累計投9.2局僅掉2分還送出11次三振，防禦率僅1.86，打擊率則高達4成35，敲出10支安打，含5支長打、1支全壘打，合計8分打點，傲人的成績也讓他獲頒本屆賽會最有價值球員的獎項。

臉書「MLB Dugout」昨（21）日也在臉書貼出大谷翔平的人生目標表，只見大谷翔平早在17歲時就寫下人生夢想，包括18歲挑戰大聯盟，21歲進入先發輪值、單季16勝，24歲投出「無安打比賽」、單季25勝等，更說過要在27歲時入選WBC經典賽日本代表隊並獲頒MVP，而本屆經典賽因疫情影響延至今年舉行，讓他在28歲時「才」達成這項夢想，這份「夢想清單」也再度引起球迷討論。

【大谷翔平的人生目標】

18歲 和大聯盟球團簽約

19歲 升上三A；精通英文

20歲 升上大聯盟，年薪十五億日圓

21歲 進入先發輪值；單季十六勝

22歲 獲頒賽揚獎

23歲 入選WBC經典賽日本代表隊

24歲 投出「無安打比賽」；單季二十五勝

25歲 投出球速一七五公里的世界紀錄

27歲 入選WBC經典賽日本代表隊；獲頒年度MVP

28歲 長子出生

29歲 第二度投出「無安打比賽」

30歲 成為大聯盟史上最多勝的日本人投手

31歲 長女出生

32歲 第二度拿下世界大賽冠軍

33歲 次子出生

34歲 第三度拿下世界大賽冠軍

35歲 入選WBC經典賽日本代表隊

36歲 締造最多三振紀錄

37歲 長子開始學打棒球

38歲 職棒成績衰退，開始考慮引退

39歲 決意明年引退

40歲 引退賽投出「無安打比賽」

41歲 回日本定居

42歲 將大聯盟棒球系統引進日本

57歲 從職棒界引退

58歲 回岩手定居

59歲 擔任少棒聯盟監督

60歲 夏威夷旅行

61歲 少棒聯盟球隊登上「日本一」

62歲 以三年的時間在故鄉執教，提升岩手棒球水準

65歲 領取大聯盟退休金三千萬日圓

66歲 環遊世界

70歲後 每天維持運動，健康開朗地生活