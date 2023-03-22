國安局長蔡明彥今赴立法院國防外交委員會備質詢，立委賴士葆詢問，前國安局長陳明通說蔡英文總統任內兩岸不會打仗，要蔡明彥也承諾。但蔡明彥對此表示尊重陳明通的說法，賴士葆斷言這是蔡明彥「打臉陳明通」。

立法院外交國防委員會今天邀請國家安全局與相關部會報告「近期印太區域情勢對我國影響之研析與因應」，並備質詢。賴士葆質詢國安局長蔡明彥，賴士葆說，前國安局長陳明通在委員會時回答得很大聲、斬釘截鐵地說蔡總統任內兩岸不會打仗，現在有沒有效？蔡明彥回應，「尊重陳前局長..」賴士葆打斷表示，不能尊重阿，你現在是局長，你要告訴我們任內不會打仗。

蔡明彥說，會不會打仗有太多的因素影響。賴士葆再逼問，「陳明通說不會打仗啊？」蔡明彥說，「我以現任國安局長的身分回答你，會影響打仗的因素非常非常多，不是會或不會而已」。賴士葆說，所以你打臉陳明通；蔡明彥再次強調，尊重他的看法。

賴士葆接著詢問，賴清德強調和平保台，同意不同意兩岸多交流就可以提高和平的機會？蔡明彥說，他國安局長的身分，不適合去評論政治人物對這件事情的看法。

賴士葆再問，如果今天兩岸大幅開放，大陸打台灣的機會是大幅降低，這個同意吧？ 蔡明彥則回覆，「兩岸正常的交流我們樂觀其成也尊重。」賴士葆直言，如果這裡陸客很多，大陸的飛彈就不會打台灣這句statement(說法)你同意不同意？蔡明彥對此則說，邏輯上成立。

賴士葆表示，在這裡肯定一下，大陸開放20個直航點、還有主動釋放台南88槍擊案的主案人，小三通也大幅改變，兩岸是不是往好的氣氛？蔡明彥說，正常合乎規範的交流都樂觀其成。賴士葆最後結論，蔡明彥打臉陳明通、肯定陸委會，蔡明彥最後再強調，尊重陳前局長。

賴士葆也問外交部次長田中光，蔡英文總統出訪為何不去宏都拉斯？田中光表示，一直都有在研究，幾個細節還沒有敲定；去年副總統賴清德已經去過了，這次把重心放在瓜地馬拉跟貝里斯。

賴士葆表示，這讓外界解讀賴清德顧本無效，還有蔡英文總統大概看斷交斷定了就不去；田中光回應，「不能這樣說」，賴清德去的時候中共還沒有出手。

賴士葆批評，你們外交部官員最糟糕的託辭就是中共打壓；他直言自2016到現在，蔡英文總統執政之後加宏都拉斯就斷交9個國家，前總統馬英九任內只有斷交一個甘比亞，「高下立判」，蔡英文總統的烽火外交絕對遠輸於馬英九時代的活路外交。