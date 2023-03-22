高雄一名身背「7條通」甘姓男子逃亡近2年，陸續躲在親友家，日前見警方找上門搜索遭到制伏後，乖乖報上身分證字號，但女警一查立即露出破綻，全因為甘男臉上一顆「痣」，雖然警用小電腦上的照片，與他長得一模一樣，但卻沒有痣，甘男這才坦承謊報了雙胞胎弟弟的身分證字號，訊後被逮捕解送歸案。

甘男遭逮時第一時間還謊報弟弟身分。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵六隊3月間偵辦毒品案，到林園區1處民宅執行搜索時，發現31歲的甘姓男子從屋內逃竄，詭異舉動員警立刻制伏他，盤查身分時，甘男報出一組身分證，但眼尖女警一看不對勁，警用小電腦上照片的男子雖然和他頗為相似，可是他的右臉頰有顆痣，照片上的人卻沒痣，才查出原來他有位雙胞胎弟弟。

原來甘姓男子真實身分竟是身揹7項罪名的通緝犯，從2021年就開始被通緝，其中有5案是詐欺案類，妨害公務、過失傷害各1案，陸續被橋頭地院、屏東地檢、橋頭地檢、高雄地檢、台南地檢發布通緝，逃亡近2年，這段時間只能借住親友家，四處躲躲藏藏，遭警方查獲時還嘆氣說：「該面對了」，知道自己逃不掉了。

經警方調查，從事詐欺車手的甘男，2018年至2020年間常使用假名詐騙被害人購車繳付車貸或變造里程數兜售中古車，之後淪為詐欺集團車手，全案解送地檢署及地方法院歸案。