手機大廠蘋果近年逐漸轉移製造重鎮到印度，知情人士透露，蘋果為了擴大在印度的生產，正在遊說印度修改勞動法，而印度方面也積極配合，因為該國希望從中國手中搶奪iPhone組裝業務。

根據美國財經媒體報導，知情人士表示，蘋果積極推動印度勞動法改革，其中位在印度南部的坦米爾那都省（Tamil Nadu）正在考慮通過新規定，使工廠輪班更加靈活。據悉相關規定的更改，包括改變之前每班8小時的三班制，改為讓工廠實施每班12小時的兩班制。

此外，印度勞動法修法，預計還包括鼓勵更多女性進工廠，並且透過靈活的輪班，讓女性員工可以避免搭乘夜間巴士上下班。知情人士說，蘋果和供應商也有討論在工廠內以及周圍興建女員工宿舍。

知情人士還提到，蘋果和印度手機與電子協會遊說團體的高層，代表蘋果及供應商，在過去6個月的時間的時間裡會見了印度州政府官員，以推動勞動法改革，據悉修改後的勞動法，將使印度當地的工作時間與中國iPhone廠一樣。