依據實價登錄資料，2022年高雄住宅月租金最貴由「遠雄THE ONE」奪冠，每月租金高達13萬元，相當於高雄人平均月薪3.8萬元的3倍，月租金前5名依序為「鼎宇鼎峰」、「京城凱悅」、「國城賦格」、「仰德」，多位於南高雄，專家認為，高雄豪宅的承租方多來自科技相關產業，供其高階主管居住，南高有產業加值，成外商最愛。

「遠雄THE ONE」具有洲際酒店服務，大幅提升住戶的隱私及舒適性。(記者張雅雲攝)

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，綜觀去年總租金最高前10名，「遠雄THE ONE」以總租金13萬元居冠，「鼎宇鼎峰」則以每月租金12.6萬元居次，前2名的單坪月租金都不到740元，因其租賃坪數皆超過170坪、規模大，總租金相當高，而第3名「京城凱悅」及第4名「國城賦格」月租金則皆為10萬元，第五名的「仰德」月租金則為9.5萬元，顯示高雄豪宅租金排行榜前4名，每月租金都達10萬元以上。

住商不動產亞洲新灣區加盟店店長江炳賞指出，創高租金的豪宅社區，承租方有許多來自於科技相關產業，提供其高階主管居住使用，因此優先考量位置靠近公司或通勤便利的豪宅，如「遠雄THE ONE」及「國城賦格」都靠近亞灣5GAIoT創新園區，地段上具有優勢。

且豪宅社區須裝潢家具全包，多數承租人有裝潢、家具、家電設備齊全的需求，江炳賞建議，外商公司希望不用費心整修準備居所，除了地段好外，以能夠讓租客直接入住為佳。

郎美囡表示，月租金前10名的的租金單價約在每坪650到1000元，以租金行情及成交價估算投報率約2.5%~3.0%，投報率並不特別出色。

此外，高雄不同於台北市及台中市的豪宅管理費偏高，因此通常另計不含在租金內，高雄市豪宅管理費約每坪100~180元，部分屋主願意將管理費含在月租金中，相較之下，在高雄租賃豪宅頗為實惠，因此不少海外歸國的高資產族群選擇以租賃方式入住高雄的豪宅社區。(記者張雅雲/高雄報導)