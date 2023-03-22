經濟部日前宣布，4月調漲電價11％，住宅、小商店、產業用電等都設有調漲、不調漲等門檻，被外界稱為史上最複雜電價調漲方案；經濟部次長、台電代理董事長曾文生今親上火線，接受《新聞不芹菜》節目專訪時自曝，原本的方案是住宅500度以上就要調漲，在各政黨、民代等建議下，最後住宅以700度為門檻來拍板定案。

曾文生表示，若住宅500度以上電費要調漲，將會有25％的住宅受影響；當初經濟部會以500度為門檻，理由是去年住宅1000度以上電費調漲後，發現節電效果非常好，很多家庭養成隨手關燈、關電源習慣，節能減碳要大家一起努力才行。

曾文生透露，這次電價調漲是「史上醞釀最久的調漲方案」，今年1月就開始規劃，到底修改幾個版本，坦言已經算不出來了，而是要用「日期」來看修改版本；住宅以700度為電價調漲門檻，曾文生透露，住宅以700度或以500度為門檻，台電一年的收入只差3億元，影響並不大，最後決定從善如流，修改為700度。

對於輿論指出，普發現金6000元，最後是拿來繳電費；曾文生認為，這是不合理的說法，因為民生用電有93％的用戶都不會受漲價衝擊。