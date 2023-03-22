故宮博物院數位圖檔外洩，遭百度、淘寶等平台賤賣，本月15日調查局資安站到故宮索取資料，因遭侵入的伺服器內存有龐大資料，調查局無法將主機帶回，改以拷貝方式因而耗時多日，檢方要求調查局進一步提供「資安報告」，藉以釐清是否遭駭客入侵，預計下周送至士林地檢署。

檢方表示，故宮高階圖檔外洩，涉及公務機關的電腦資料外洩，屬於公訴罪，並沒有6個月告訴期的限制，檢方剪報分案，指揮調查局向故宮索取資料，但由於承辦人員轉存的伺服器內存有大量的資料，無法直接搬走伺服器，調查人員改以拷貝方式，將資料帶回資安站分析，釐清駭客足跡，檢察官要求調查局盡快出具資安報告。

整起外洩事件，故宮表示去年8月已啟動行政調查，承辦人員因資料數量龐大，擔心造成主機負荷，自行將高階圖檔移至公務系統中可對外的伺服器作業，過程中疑遭駭客侵入，讀取後加以拼接存取，轉而流入拍賣網站，事後故宮已經對承辦人懲處，並改採封閉式儲存設備，阻絕外流風險。