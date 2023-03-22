1名吳小姐日前耳機組不小心掉落水溝，向正在清溝作業的竹北市公所清潔隊求助，隊員連開6個水溝蓋幫吳女找回，吳女事後透過市長信箱表達感謝，市長鄭朝方在清潔隊勤前教育時，頒獎表揚掃街班5名隊員，認可為清潔隊楷模。

市公所清潔隊長王偉任表示，掃街班15日在自強五路執行清溝作業，遇到吳女求助協尋掉落的耳機組，清潔隊員立即依吳女指示位置幫忙協尋，一路上連開6個水溝蓋，終於找到吳女遺失的耳機組，並幫忙清洗乾淨後物歸原主。

吳女特地送上飲料慰勞，清潔隊員認為只是一件平常的服務案件，遂而婉拒，吳女透過市長信箱表達感，稱「謝謝有您們讓世界上還能有這種溫暖！」

吳女說，新買不到一個禮拜的耳機組不慎掉落水溝，原本覺得很沮喪，看見清潔隊正執行勤務，沒想到一句話求助，卻能得到無私、鍥而不捨的幫助，真是「大確幸」，失而復得的耳機組雖然不貴，但卻被賦予溫暖的意義，她會更加珍惜。

市長鄭朝方表示，掃街班在班長劉罠傳帶領下，工作有效率，為民服務有熱誠，雖是一件看似平常為民服務的舉止，卻能贏得民眾最大的感謝與敬意。

鄭朝方在清潔隊勤前教育，特別頒獎表揚劉罠傳、鄭智謙、曾扶朗、劉珈榮、莊展奎等5員，感謝他們為竹北、為民眾的付出。

鄭朝方表示，近期公所已增加清潔隊洗車區夜間照明，提供全新休息用行軍床，並加快環保清潔車汰舊換新，也會提供設計感服裝，改善同仁工作環境，以有溫暖的服務態度，讓市民感受公所團隊正向服務與向上的力量。