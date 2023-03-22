新聞處長羅楚東。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政議會備詢處女秀爆衝突，民進黨團不滿法務局長賴彌鼎拍桌還疑似飆國罵，群起抗議譴責斥「善抄團隊、藐視議會」。新聞處長羅楚東對此表示，市長已針對局長若有不妥的言行道歉，但團隊無法接受「尸位素餐、愧對人民」的指控，市政有延續性，以惡意言詞造成對立，對促進桃園進步沒有幫助。

桃園市長張善政今上任首次施政報告，民進黨除送上「無限膨脹的超徵稅額，張善政的50億多重宇宙不斷增生」斥張善政團隊大撒幣，議員余信憲也送「尸位素餐愧對人民」給張善政市府，法務局長賴彌鼎不滿拍桌回嗆：「我沒有尸位素餐！」，被議長邱奕勝請出議會時還疑似飆國罵，引爆綠營議員怒火群起要求道歉。

羅楚東表示，針對法務局長賴彌鼎的行為，張善政市長已在議會上表達，若確有不當言詞，他對此道歉。但對於議員所指「尸位素餐、愧對人民」的指控，市府無法接受。

羅楚東說，市政具有延續性，局處工作報告的內容難免有所重複，市府後續也會檢視未來報告內容適度調整，也希望議員可以尊重市府團隊，以惡意的言詞造成對立，對促進桃園進步沒有幫助。

羅楚東也針對超徵稅收解釋，市府曾多次對外說明，張善政今在議會上也再次表達，相關經費將運用在國中小免費營養午餐、五歲幼兒教育助學金、生育津貼、長者三節禮金、擴大肺癌篩檢計畫、代理教師全年聘期等項目，每一項都獲市民高度肯定，後續也會評估運用在優先處理的建設上，這些政策的實施都會是公開透明，請外界放心。

羅楚東說，市府各局處後續也會加強提供資料的效率，讓每位議員充分瞭解各項案件的進度，一起努力為桃園打拚。