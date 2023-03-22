根據591調查，今年以來七都不少地區房價漲勢仍未見停歇，包括新北汐止、桃園楊梅、龜山、八德、新竹竹北、台中西屯、台南東區、高雄鳳山、鼓山等行政區房價年漲幅均逾1成。

591指出，新建案市在土地取得成本高，再加上工料持續上漲，建案開價無法倒退，中古市場雖然屋主持有成本增加，但心態上不願賣低，成交價多期待在實價行情之上，由於過去房價已有一定高度，即使過去一年來升息四次，不過多數地區房價支撐力尚強、甚至出現小漲的情形。

其中，過去房價長期在北台灣屬低檔的桃園楊梅，從去年每坪13.4萬，上漲至今年16.9萬，雖然楊梅仍是全台都會區少數還有1字頭房價的行政區，不過在央行啟動升息後，房價年漲幅達26.1％，591分析，楊梅原先就有不少工業區及企業廠辦，近年受惠台商回流，帶來大量就業機會，加上坐擁火車站及五楊高架，交通便捷，尤其五楊高架未來將延伸至頭份，除了既有的台北客外，也將吸引新竹客自住或投資出租買盤，拉抬當地房市行情。

漲幅同樣超過2成的還有高雄市鳳山區，去年房價僅每坪18.3萬元，今年房價正式突破2字頭，達每坪25.7％。鳳山為高雄人口最多行政區，除了既有的捷運橘線，未來還有黃線行經，聯外交通則有國道1號與通往屏東的88快速道路，建設方面則有鳳山火車站空中鳳城、大東文創之星、三井LALAPORT等商場規劃，在人口紅利及建設利多下，房市持續熱絡。