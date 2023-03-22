58歲李姓男子，日前凌晨1時許從淡水捷運站搭乘計程車到北市松壽路，不料，李男下車不僅無法付清車資，還不慎將啤酒打翻在車內，運將要求李男支付清潔費，雙方在大馬路上爆發口角，李男一時情緒失控竟毀損計程車的車門及後照鏡，警方獲報後，將李男帶回偵辦，全案訊後依毀損罪嫌送辦。

信義分局接獲110通報，指在松壽路有毀損案件，立即派遣線上警力到場處理，29歲莊姓運將向員警表示，他載送李男自淡水捷運站至松壽路，抵達目的地後李男無法付清750元車資，還差了250元，且車程中還不慎將啤酒打翻在座位地板，李男也拒付1000元清潔費，於是便與李男理論，沒想到雙方爆發口角後，李男竟憤而踹毀車門及後照鏡。李男的朋友到場協調，莊男不願僅收取車資，警方遂依毀損罪嫌偵辦。

警方表示，民眾遇有糾紛應保持冷靜通報警方到場，絕不容許酒後違法脫序行為影響社會治安，警方對於違序違法等情事，一定依法究辦。

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