位在麗晶精品、 MMHG 湘樂餐飲集團創辦人兼主廚林泉與泰國廚神伊恩 · 基第差（Ian Kittichai ）合作開設的「Coast」餐廳以泰國新年為發想推出全新菜單，利用法式烹調技巧結合泰式風味與台灣在地海鮮，重新詮釋泰國經典，推出9道創新菜色，搭配高人氣回歸的泰式奶茶，即日起開放訂位，套餐每位售價 3,980+10％元。

「Coast」獲 2022 年世界最佳50大餐廳評鑑「50 Best Discovery」殊榮，亦是餐廳自2020年開幕以來首次獲得國際肯定。由「世界50大最佳餐廳」專家票選評鑑範圍更為廣泛且多元的「50 Best Discovery」，首見「Coast」獲選為推薦名單。

2020 年Coast於台北晶華酒店B2開幕，便以台灣首家當代海岸料理（Modern Coastal Cuisine） 為概念，運用細膩的法式烹調技巧，融合泰菜經典香料的組合與風味，以全新角度詮釋在地海鮮。在兩年的運營之下，新穎的菜色與用餐體驗受到許多饕客喜愛，除了是開幕以來首度獲得國際肯定外，更凸顯台灣海岸的豐富生態與魅力，實踐創辦人林泉（Richie Lin）開設Coast的初衷：「以獨特的創作手法來展現充滿潛力與高品質的台灣海鮮，讓Coast成為無法在任何地方複製的沿岸料理餐廳。」。

迎接四月泰國傳統新年暨潑水節，以傳統年味為新菜色主軸，由行政主廚伊恩的左右手兼Coast 主廚-傑薩德．帕德．帕里亞朋（Jessada Pod Kruapunt）創作，打造充滿傳統與經典風味菜單。