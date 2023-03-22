陸軍第八軍團54工兵群22日上午10時執行曾文水庫疏濬任務時，一輛傾卸車在轉彎處不明原因翻車。（陸軍第八軍團提供／張毓翎台南傳真）

國軍上午發生翻車意外。南部久旱未雨水情告情，陸軍趁此時機派出大批工兵協助文水庫進行清淤任務，未料上午54工兵群一輛大型傾洩卡車，在水庫底部載運廢土時不慎翻車，造成駕駛及車長脫臼挫傷，送醫後目前並無大礙。

因應南部地區水情嚴峻，陸軍第八軍團配合中央抗旱政策，執行「曾文水庫清淤工程」，以54工兵群為主力，整合工兵部隊能量，期能在汛期前完成清淤任務，以擴大水庫蓄水量紓解旱象，善盡國軍職責。

54工兵群曾文水庫清淤，傾洩車翻車2士官受傷。(民眾提供)

陸軍第8軍團54工兵群投入清淤任務期間，動員數十部各項機具及百餘名人力，採裝備集中、統一運用、多點開挖、假日不停工等手段，在空曠無遮蔽的嚴峻工作場域，官兵頂著烈日，全力執行清淤任務，期望在5月15日前，先達成清淤20萬立方公尺的目標，為曾文水庫增加庫容，提升蓄水容量。

陸軍第八軍團指揮部表示，所轄54工兵群今（22）日上午乙輛傾卸車於執行曾文水庫清淤任務期間，因車輛轉彎不慎造成側倒，本部獲報後立即將駕駛及車長送往醫院診治，兩員傷勢分別為手臂脫臼及挫傷，經治療已無大礙；軍團指揮官已親赴醫院慰問受傷官兵，給予最佳醫療照護。

第八軍團指出，國軍對於執行任務的安全維護甚為重視，每日施工前均實施勤前教育與安全檢查，確保在安全無虞下遂行任務。

第八軍團強調，工兵部隊的專業能力，長期以來受到國人的肯定，此次全力投入南部抗旱任務，官兵均能深刻感受守護家園的使命；針對本案將編組專案小組，釐清肇因，避免類案再生。