菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）周三表示，根據與美國簽署的「加強國防合作協議」（EDCA），容許美軍在菲律賓新增4個軍事基地。他說這些基地一些在北部，一些在巴拉望島附近，還有一些在更南邊。

除了2014年「加強國防合作協議」中的5個現有地點之外，小馬可仕在2月與美國達成協議，答應新增4個軍事基地。美菲的「加強國防合作協議」允許美國進入菲律賓基地進行聯合訓練、設備預置和跑道、燃料儲存和軍事住房等設施的建設。

據路透社報導，小馬可仕說，這些新設的基地一些在北部，一些在巴拉望島附近，還有一些在更南邊。這些地點將提高菲律賓保衛其最大島嶼呂宋島「東側」的能力；呂宋島是離台灣最近的菲律賓主島。

一位前菲律賓軍事首領公開表示，美國要求進入伊莎貝拉島、三描禮士島和卡加延島的基地，這些基地都位於呂宋島，北面台灣，西南部的巴拉望島靠近有爭議的南沙群島以及南海。

菲律賓一些地方人士反對小馬可仕的決定，擔心如果美國和中國因台灣問題發生衝突，當地恐會被拖入衝突。但小馬可仕聲稱，他已經與地方人士討論了擴大與美國合作的重要性以及「相關協議為何對他們的省份有利」。

小馬可仕在菲律賓軍隊發表講話時，告訴軍隊要保持警惕，因為對菲律賓安全的外部威脅正變得越來越複雜和「不可預測」。小馬可仕沒有給出具體細節，他說他意識到對他的國家領土的「新威脅」，他說這需要「調整我們的戰略」。