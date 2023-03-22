33歲馬來西亞女星李元玲因有好琴藝，被粉絲封為鋼琴女神，她不僅有才華也有高顏值，尤其是凹凸有致的火辣身材，更為她在網上吸引一票粉絲，最近AI話題被熱議，李元玲近日也曬出自己化身成AI女神的辣照，但衣服胸前的剪裁設計相當曖昧，乍看像是激凸，引來大批粉絲留言反問：「請問這部AI機器人可以在哪裡訂購呢？」

李元玲過去是大陸鋼琴家李雲迪的徒弟，未料李雲迪2021年爆出捲入嫖妓，李元玲第一時間被問此事，強調兩人只是師生關係，沒有其他情愫，但談到李元玲自己的戀愛史卻是慘不忍睹，先前她曬出前男友照片，警告大家此人是渣男，原本以為對方很老實，但交往後就本性畢露，不僅愛去夜店把妹，還會稱所有女友都是自己送上門的，甚至偷吃李元玲好友，讓她相當心碎。

眼見疫情趨緩，李元玲今年初宣布4月16日要來台辦鋼琴演奏見面會，地點是台北國際會議中心（TICC），她更授權提供了110張寫真照片採盲盒方式發行NFT，使每位購票粉絲都可以得到獨一無二的NFT寫真與活動的影像紀錄，希望讓大家可以收藏親見女神的回憶，而她本人也會在演出後跟觀眾互動。

外型看似強悍的李元玲，先前則在IG問與答中自曝被詐騙4次，第一次是為了買名錶送媽媽，最後收到假貨，賣家也人間蒸發，第二次則是被台灣經紀人捲款落跑，第三次則是好心借人錢，對方不願還，最後一次則是被提議投資男友生意，最後人財兩失，慘上加慘。