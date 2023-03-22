艾成7個月前剛離世！ 親弟猝逝遭證實死因曝

藝人艾成去年8月墜樓身亡，享年40歲，突如其來的噩耗震撼演藝圈，令外界悲痛萬分。豈料，事隔7個月，艾成親弟弟艾翔傳出心肌梗塞猝逝，家人也在報紙刊登訃聞證實，接連傳出噩耗，大眾難以置信，紛紛致上最誠摯的哀悼。

從《超級偶像》冠軍出身的艾成2022年8月離世，享年40歲，留下遺孀王瞳。沒想到，艾成才走不到1年，今(22)日卻傳出艾成的親弟弟艾翔已於20日下午「心肌梗塞」猝逝，消息一出令眾人震驚。而艾成與哥哥相繼離世，也有2個驚人巧合，同樣都是40歲英年早逝，其次便是最後現身的節目都是胡瓜主持的《最強綜藝秀》。

艾翔的兄嫂王瞳尚未回應，她所屬的民視表示，「艾成的弟弟遭逢病痛離世，我們深感哀慟。由於艾成的弟弟並非藝人，懇請大家給家人們安靜的時間空間處理後事，若各界期待表達關懷之意，請默默給予家屬支持的力量，謹代表家屬感謝大家的關心。」