新冠肺炎進入後疫情時代，中央流行疫情指揮中心在陸續鬆綁防疫政策之際，推動「疫苗加一」活動，鼓勵尚未接種的民眾外出打疫苗。打疫苗除減低住院和中重症風險，也有降低長新冠風險的另類效益。公衛學者引述研究指出，長新冠患者發生肺栓塞風險的比例為未感染的3.64倍，心血管疾病也是1倍以上，而打疫苗可降低42％的長新冠分享給，打3劑則可將效益拉高至70％。

台大公衛學院教授陳秀熙團隊成員、公衛學者林庭瑀指出，後疫情時代受到長新冠影響族群眾多，美國1項研究利用傾向分數配對研究，比較2020年4月1日～2021年7月31日間的感染及非感染者，追蹤後續1年發生長新冠風險。

研究顯示，相較於未感染族群，長新冠患者發生肺栓塞風險為未感染族群3.64倍、心律不整為2.35倍、缺血性中風為2.17倍、心臟衰竭1.97倍、氣喘1.95倍、慢性阻塞性肺疾病1.94倍、冠狀動脈心臟病1.78倍、周邊血管疾病1.57倍。而長新冠患者的死亡風險也較高，達2.8％，未感染組為1.2％。

另外，林庭瑀表示，加州另1項回顧性世代研究，招募了2020年1月1日～2021年1月31日的39萬8530名成年門診患者，評估感染後1年發生靜脈栓塞的風險。結果顯現，靜脈栓塞絕對風險低，而發生靜脈栓塞的風險則相對高，危險因子包含年齡55歲以上、男性、靜脈栓塞史及BMI30以上。

由於長新冠可能增加疾病、死亡風險，疫苗是否可降低感染後長新冠風險，將是重要的議題。瑞士1篇世代追蹤研究，評估了2020年8月5日～2022年2月25日之內的感染者，追從後續6個月內發生長新冠風險，顯示接種疫苗可降低42％長新冠風險，但若接種3劑疫苗，效益則可提升至70％。

另依美國2020年3月1日~2022年2月1日期間，針對18～90歲患者進行的研究，顯示部分的疫苗接種可降低24％心血管疾病風險，完整施打疫苗，則可降低43％心血管疾病風險。林庭瑀表示，這些研究都提供了疫苗可降低長新冠效益的另類實證結果。