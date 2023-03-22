近年興起一股勇敢斷捨離的「極簡」風潮，教人如何丟東西與居家收納，且還成為一種新興行業，為此，潮州就業中心特別邀請居家整聊師劉憓潔開講，除了替民眾解鎖新興職業「居家整聊師」外，也分享如何透過「斷捨離」找到新的職涯春天。
劉憓潔是取得居家整聊室初階整理師認證的居家整聊師，她在講座上除精簡地介紹居家整聊師所能提供的服務，以及各種收納與斷捨離物品的心法外她還設計了幾個練習活動，讓民眾實際體驗居家整聊師在工作時所面對的問題，並試著運用各式技巧去處理。
最後，劉憓潔也大方分享成為居家整聊師必備的職能、從業管道以及如何利用網路替自己能提供的服務做行銷，並鼓勵學員投入該行業尋求新的職涯發展。
潮州就業中心主任楊采蘭表示，居家整聊師是個很新且有發展前景的職業，由於它的養成門檻相對寬鬆，就業中心特地安排這次的課程將它介紹給在地民眾，作為未來拓展職涯發展的選項。
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