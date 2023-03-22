阿聯酋航空發表全新機隊塗裝，維持現代感的風格，保留尾翼上阿拉伯聯合大公國國旗以及阿拉伯書法等元素，尾翼上的國旗以3D效果呈現，更具動感。
阿聯酋航空表示，飛機尾翼上的阿拉伯聯合大公國國旗以3D效果呈現，翼尖則以紅色為底，再以白色襯托阿拉伯書法的阿聯酋航空標誌。坐在窗邊的旅客可透過窗戶，可看到阿拉伯聯合大公國國旗顏色塗在面向機身的翼尖。
飛機主體上具標誌性的金色英文及阿拉伯文「Emirates」字樣放大32.5％，變得更加醒目；飛機機腹上則保留2005年推出的紅色標誌，不再有「Emirates.com」等字樣設計。
第1架採用阿聯酋航空第3代最新塗裝的飛機為編號A6-EOE的A380客機，並已於上周離開阿聯酋航空工程部，於3月17日執飛EK51航班前往慕尼黑。
阿聯酋航空現有機隊中的24架飛機，將於2023年底前全部換上全新塗裝，其中包含17架波音777，2024年8月加入機隊的首架A350及往後所有新的阿聯酋航空飛機，都將採用新塗裝。
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