阿聯酋航空發表全新機隊塗裝，維持現代感的風格，保留尾翼上阿拉伯聯合大公國國旗以及阿拉伯書法等元素，尾翼上的國旗以3D效果呈現，更具動感。

阿聯酋航空飛機尾翼上的阿拉伯聯合大公國國旗以3D效果呈現，更具動感。（阿聯酋航空提供／陳祐誠傳真）

阿聯酋航空表示，飛機尾翼上的阿拉伯聯合大公國國旗以3D效果呈現，翼尖則以紅色為底，再以白色襯托阿拉伯書法的阿聯酋航空標誌。坐在窗邊的旅客可透過窗戶，可看到阿拉伯聯合大公國國旗顏色塗在面向機身的翼尖。

阿聯酋航空飛機塗裝演化革新歷程。（阿聯酋航空提供／陳祐誠傳真）

飛機主體上具標誌性的金色英文及阿拉伯文「Emirates」字樣放大32.5％，變得更加醒目；飛機機腹上則保留2005年推出的紅色標誌，不再有「Emirates.com」等字樣設計。

第1架採用阿聯酋航空第3代最新塗裝的飛機為編號A6-EOE的A380客機，並已於上周離開阿聯酋航空工程部，於3月17日執飛EK51航班前往慕尼黑。

阿聯酋航空現有機隊中的24架飛機，將於2023年底前全部換上全新塗裝，其中包含17架波音777，2024年8月加入機隊的首架A350及往後所有新的阿聯酋航空飛機，都將採用新塗裝。