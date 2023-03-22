任職於高雄監獄的管理員李振賓、邱楷燈2019年指使劉姓等4名受刑人，對情緒不穩的陳姓受刑人找到監視器拍不到的「鎮靜區」動私刑，當陳男被送回舍房時已奄奄一息，5小時後死亡。李男依凌虐人犯致死、行使公務員登載不實文書罪判8年7月徒刑定讞。邱楷燈原判5年3月，經最高法院撤銷發回後，22日高雄高分院更1審宣判，凌虐部分改判3年4月，公務員登載不實文書判1年2月確定，未合併執行。

判決指出，2019年10月17日陳姓受刑人因情緒不穩，出現踹門等失控行徑，讓李、邱男相當不爽，於是與劉姓等4名受刑人將陳男找到監視器死角的鎮靜區動用私刑。

6人下手不手軟，除了毆打陳男以外，還讓陳男戴上安全帽，隨後將咖啡往陳男身上淋，相當侮辱，動用完私刑後，陳男已被打到奄奄一息，但6人仍坐視不管，將陳男送回舍房，5個小時後陳男傷重死亡。

解剖發現，陳男肋骨因遭毆打造成粉碎性骨折，脾臟也因破裂大量出血，頭與4肢皆有明顯外傷。

李、邱2人為了掩蓋事實，在值勤人員聯繫簿、監視系統監看紀錄簿等登載不實內容，更偽造「收容人施用戒具紀錄簿」，試圖撇清責任，逃過法眼。

高雄地院審理時，依據當時的監視器錄影畫面以及解剖報告，認為陳男確實遭拘禁、凌虐，而李振賓、蔣秉益負責攻擊毆打陳瑞卿腹部，邱楷燈、劉子榮、黃冠富、蕭明俊負責戒護及看管。

李、邱男1審分別依凌虐人犯致死、使公務員登載不實文書等罪，合併判處10年6月及9年徒刑，劉男等4人則判3年至7年不等刑期；2審時，李、邱男從輕改判8年7月、5年3月，劉男等4人則改判2年至3年2月不等。

高雄高分院今日宣判更1審，邱男凌虐人犯部分從輕改判3年4月，可上訴；而邱男依使公務員登載不實文書判1年2月確定，2罪未定合併執行刑，將待判決確定後，由檢方聲請合併定刑。