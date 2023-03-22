艾成7個月前剛離世！ 親弟猝逝遭證實死因曝

藝人艾成去年8月墜樓身亡，震撼演藝圈，怎料事隔7個月，艾成親弟弟艾翔傳出心肌梗塞猝逝，對此，家人在報紙刊登訃聞證實此事，而他曾在艾成的追思會上穿著黑色外套與墨鏡，由於長相神似，讓台下親友看了驚呼連連，除此之外他19天前才來台與家人們上胡瓜主持的《最強綜藝秀》。

艾翔今日傳出離世消息震撼外界，而他曾在2022年8月24日哥哥的追思會上，戴著墨鏡、穿著黑色T-Shirt與外套演唱艾成的歌曲，由於不管裝扮還是臉蛋，甚至是歌聲都與哥哥相似的他，一出場隨即讓現場親友感到驚訝，當天他也在大嫂王瞳的陪伴下致詞，之後艾家姊弟更向到場追悼的親友們鞠躬表達感謝。

除此之外，3日王瞳才與他及其他家人們一同上胡瓜主持的《最強綜藝秀》，當時在沒有彩排的情況下，艾翔直接唱起艾成生前最後一次錄影時唱的歌，讓胡瓜看到後驚呼「艾成突然出現了」，然而，受訪時胡瓜見王瞳與他們相處如此融洽且過得不錯，讓他放心不少，接著被問到為何邀請艾成兩位弟弟參加挑戰賽，胡瓜則說：「艾成常常在挑戰結束自己突然會唱歌，剛剛我還特別cue他弟弟再唱一次也是這個用意」希望在帶給大家的歡笑同時可以懷念艾成。

艾翔日前與家人登上胡瓜節目《最強綜藝秀》。（圖／民視提供）

對此，艾翔的兄嫂王瞳所屬的民視表示，「艾成的弟弟遭逢病痛離世，我們深感哀慟。由於艾成的弟弟並非藝人，懇請大家給家人們安靜的時間空間處理後事，若各界期待表達關懷之意，請默默給予家屬支持的力量，謹代表家屬感謝大家的關心。」