普發現金6,000元已開放登記入帳，福容大飯店搶攻商機各館推出優惠，福容淡水漁碼店推超早鳥未來住宿券，專案加贈「超值炸裂優惠券」，總價值超過萬元，包含住宿加人加價買一送一、休閒設施使用買一送一、電動車自行車租借買一送一、KTV及棋藝室租借買一送一、淡水阿熊勇闖歡樂島門票買一送一等十項買一送一優惠。福容台北二館，入住豪華客房平日也可享買一晚再送一晚，還有「貓熊ALL IN ONE主題房專案」，二大二小一泊二食平日只要6,000元，再加贈熊貓玩偶一對、動物園門票4張、熊貓兒童室內拖鞋，享福會員還可享福星點數6倍贈。福容大飯店福隆七週年慶，入住再送價值6880元的精品行李箱，福容花蓮店「66大順，福容對你最好」專案，可享加6元多送一晚!除此之外，4/15前加入福容享福卡會員，消費滿3,000還可享抽百萬汽車活動。

福容淡水漁碼店全新推出「暑期超早鳥未來券」專案，內容包含住宿券、餐券、泡湯券等商品，限時限量搶購，可以用最划算的價格，提前預約暑假！雙人房只要6,000元，贈送早餐、500元消費券、飲品券，平日入住升等無敵海景房，周六僅需加價1,500元，另再加贈「超值炸裂券」，搭配使用CP值更高。東北角的福容福隆店推出「一起7旅行」住房專案，入住即享雙人精緻和洋客房含兩客早餐，再加贈「Deseno 尊爵魔力 30吋 防爆新型拉鍊行李箱-特仕版」乙個，周年慶價只要9,999元起，相當下殺47折。福容桃園店也推出買6,000送6,000活動，不論是住房或是享用餐飲都可搭配專案。

為響應政府發放6,000活動，4/15前來福容消費滿額還可抽汽車，點數一次贈活動，活動開放至6月底止，期間內凡是享福卡會員在福容任一間飯店單筆消費滿6,000元，除了可獲得依照會員等級享有的點數回饋之外，還另外加碼贈送價值36,500元的365點福星點數，把6,000元聰明再放大。福容桃園店推出買6,000送6,000活動，不論是住房或是享用餐飲都可搭配專案內容，來場城市小旅行，享受五星主廚烤鴨饗宴。或是上享福購一次買起來，2023年全新推出超強聯名Abysse xFullonHotels & Resorts，為客人量身訂製最頂級的呵護『肌底層多效保濕面膜』，給肌膚五星級的尊寵，享福會員可再享會員折扣。