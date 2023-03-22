台股重展多頭攻勢，兩大市場都齊步放量大漲，並以電子股漲勢最大。以集中市場來說，上市半導體指數與電腦及週邊設備二類股，漲幅都近2％，另傳產的觀光股及貿易百貨股受惠於普發6,000元現金，也勁揚近1.7％～1.9％之間，而跌深的金融股也強彈1.4％以上。
集中市場早盤有9檔衝漲停，電子就占7檔，包括尼得科超眾、泰碩、毅嘉、精聯、嘉基、榮創、無敵等，另東哥遊艇及大將為非電族群；至於上櫃更有23檔盤中衝上漲停，也是以電子股居多，占了高達20檔。
瑞信危機暫除，全球股市喘息，台股集中市場及櫃買市場今（22）日齊步放量攻堅，至午盤12點過後，加權指數站上15,700點上漲超過200點、大漲約1.27％，櫃買指數更衝上211點、勁揚1.4％，盤中有32檔上市櫃股接棒亮燈漲停，電子股占了高達84％。
台股重展多頭攻勢，兩大市場都齊步放量大漲，並以電子股漲勢最大。以集中市場來說，上市半導體指數與電腦及週邊設備二類股，漲幅都近2％，另傳產的觀光股及貿易百貨股受惠於普發6,000元現金，也勁揚近1.7％～1.9％之間，而跌深的金融股也強彈1.4％以上。
集中市場早盤有9檔衝漲停，電子就占7檔，包括尼得科超眾、泰碩、毅嘉、精聯、嘉基、榮創、無敵等，另東哥遊艇及大將為非電族群；至於上櫃更有23檔盤中衝上漲停，也是以電子股居多，占了高達20檔。
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