台股重展多頭攻勢，兩大市場都齊步放量大漲，並以電子股漲勢最大。以集中市場來說，上市半導體指數與電腦及週邊設備二類股，漲幅都近2％，另傳產的觀光股及貿易百貨股受惠於普發6,000元現金，也勁揚近1.7％～1.9％之間，而跌深的金融股也強彈1.4％以上。

集中市場早盤有9檔衝漲停，電子就占7檔，包括尼得科超眾、泰碩、毅嘉、精聯、嘉基、榮創、無敵等，另東哥遊艇及大將為非電族群；至於上櫃更有23檔盤中衝上漲停，也是以電子股居多，占了高達20檔。