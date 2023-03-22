全民普發6000元22日上午8點起開放線上「登記入帳」，台南市政府推出37區公所與戶政事務所都設置專櫃，提供專人服務，幫助不諳使用網路的民眾登記，不過，好幾個公所一上午卻僅有零星民眾到場詢問，甚至有公所等一上午「等嘸人」。

考量數位落差及城鄉差距，台南市上周五率先宣布，37區區公所及戶政事務所均開放專人協助預約登記服務。不過，今天多處公所都沒什麼人潮，仁德區公所一上午僅3人洽詢與登記；左鎮區公所說，由於領有勞保年金、國民年金、老農津貼勞退、身障、中低收入等均可直接入帳，多數鄉間老人反而不用刻意登記，因此一上午都沒人預約。

此次中央普發現金採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「特定偏鄉造冊發放」等5種方式，3月22日至3月26日開放上網欲登記，有公所人員指出，人手一機，多數人手機即可預約登記，僅少數不具資訊能力者，才需要臨櫃服務，而且，此次開放民眾可到ATM與郵局領現，不需要額外登記，不少人傾向「領現金」，因此公所詢問度顯得冷清。