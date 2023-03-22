iPhone有許多用戶意想不到的功能，一名女網友表示，發現手機相簿中有個「減少出現這個人」功能，好奇問該功能能幹嘛？貼文讓不少網友也摸不著頭緒，有人認為情侶吵架不想看到對方的臉，這功能就能發揮用處，也有人用在過世親人的照片，「因為捨不得刪照片，但看到又會很想哭，只好設定『減少出現這個人』」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，iPhone手機更新後，點開相簿App，再點選一張照片，按右上角的3個點點，發現最底下一個功能寫「減少出現這個人」，好奇這功能有什麼用處。

貼文曝光，網友也感到好奇，「情侶吵架感覺很好用」、「這功能也太好笑，之前都沒有注意」、「好好笑，之前都沒發現」、「喜歡拍朋友醜照，但不想一直看他醜臉，就用得到了」、「我是覺得偷情用的啦！不然有時iPhone會很賊的突然跳出精選照片」、「暫時不要看到對方的照片好用欸！不然刪了很後悔」。但也有使用該功能的網友說，「我是用在過世親人的照片上，看到會想哭，但又捨不得刪除」。

據蘋果官網顯示，iPhone手機iOS 14和以上版本，相簿App可以建議減少某人出現頻率，開啟人物相簿，點選不想看到的成員縮覽圖，點一下右上方的更多鈕，選取「減少出現這個人」或「永不出現這個人」，然後點一下確認即可。