「菲國軍火大亨」陳建寧逃亡海外多年後遭遣返，他22年前與3名同夥犯下擄人勒贖案，在嘉義市綁走台南陳姓富商勒贖1250萬元，遭嘉義地方法院判9年徒刑，嘉義地檢署今天表示，陳嫌遣返回台後會盡速發監執行。

現年54歲陳建寧於2001年5月2日，夥同林鴻文、施靜雯、王天賜，在嘉義市親水路經濟部水利署第五河川局辦公大樓外，由王嫌持玩具槍控制台南陳姓營造業富商，陳建寧負責開車在嘉義、台南一帶山區及高雄躲藏。

林鴻文用陳姓富商的行動電話打給陳的妻兒，開價6000萬元贖人，否則把人「做掉」，陳家與林鴻文一番周旋後，5月3日協議贖金1250萬元，當天下午警方在台南縣新化鎮大坑里附近發現綁匪行蹤，警匪在山區沿路追逐，陳建寧下車拔掉車牌之際，陳姓富商趁機逃逸。

警方以指紋追人，5月15日在台南市逮捕陳建寧、王天賜，追查到林鴻文與施靜雯是男女朋友，施靜雯與陳姓富商是10多年好友，施靜雯提供林鴻文陳姓富商的動向，林鴻文夥同陳建寧、王天賜共同擄人勒贖。

嘉義地方法院依擄人勒贖罪、懲治盜匪條例判決陳建寧9年徒刑、施靜雯10年徒刑、王天賜12年徒刑，林鴻文逃亡期間死亡而不受理公訴。