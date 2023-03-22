藝人涂晨洋除了在八點檔戲劇中，飾演總裁形象深植人心，過去更曾推出迷你專輯《我是周總》，近期雖然忙著副業工作，沈寂將近一年，但其實並不是息影轉行，而是參加歌唱選秀比賽節目《超級紅人榜》，涂晨洋為了這次的參賽秘密訓練將近半年時間，改編翻唱方瑞娥的〈最後的火車站〉，還特別帶上兩位性感火辣的女舞者，讓這首歌呈現全新面貌，涂晨洋說：「演出結束後，主持人美人姐（于美人）也大力讚賞我們的表演，直說是具有商業價值，可以賣錢的，還講了4次。」

涂晨洋從根本不會講台語，到現在唱台語歌不只咬字標準，還能邊唱邊跳，其中荒山亮大讚涂晨洋的台語發音咬字標準，詹雅雯也覺得這次改編的版本，也是她聽過最活潑的〈最後的火車站〉。對於評審的高評價，涂晨洋驚喜又感謝，因為從小到大都沒有參加過歌唱比賽，「我不是從小學唱歌，我基本功不好，所以要去參加比賽，真的蠻危險的，會有很多缺失，但經過這幾次調整，我很訝異，因為我對自己歌唱技巧不是太有信心」。最後儘管高分落敗，但也很感謝美人姐（于美人）的鼓勵，未來希望把這套演出帶到更多地方。

聊到自己過去的破台語，涂晨洋笑說小時候曾經因為台語太爛吃過虧，「我以前還曾經去應徵過台語主播，但就是因為台語太爛，所以被刷下來，那因為外型被賞識，所以又得到第二次試鏡的機會，不過還是因為台語太爛，所以被刷下來。」為了增進台語功力，涂晨洋從收聽地方廣播，而後甚至還接下全台語的購物節目主持人，沒想到這些際遇，也讓他因此練就一口好台語。

涂晨洋（中）這次演出穿上列車長服裝向當年拯救他的英雄致敬。（真想和你工作室提供）

而這次翻唱的〈最後的火車站〉，也勾起他曾經受困在台鐵火車上，涂晨洋透露小時候和家人搭火車，因為當時車上的廁所都還是舊式的，也不清楚為什麼原因，導致自己被困在廁所裡，當時嚎啕大呼跟呼喊救命，都沒有人來救他，大約受困一小時多，哭喊到累了還直接睡著在廁所裡，一直到列車長來營救他，才彷彿有看到「英雄」一樣，所以這次演出特別穿上列車長的服裝，向當年拯救他的英雄列車長致敬。