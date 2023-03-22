A quick answer from Japan!



Munetaka Murakami solo homer to tie this thing up! 🇯🇵 pic.twitter.com/8CJJsoe1M2 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 21, 2023

WBC（世界棒球經典賽）來到冠軍戰，日本武士隊與上屆冠軍美國展開激烈角逐，日本隊主炮村上宗隆二局在落後一分情況下，敲出陽春炮幫助日本追平戰局。根據《ESPN Stats&Info》推特發文，這是本屆賽會擊球初速最快的全壘打。

美國才剛靠著崔伊騰納（Trea Turner）陽春炮先馳得點，這也是他賽會第5支全壘打，追平韓國名將李承燁的紀錄，不過日本重炮村上宗隆在21日面對墨西哥也以一支再見安打博得版面，下半局他擔任首位打者，從上賽季拿下13勝的美國先發投手凱利（Merrill Kelly）手中敲出全壘打，而且是首球首打席開轟。

村上宗隆這發全壘打一棒追平比分，同時擊球初速來到115.1英哩（約185公里），只花了3秒鐘就飛出牆外，是本屆最快的一支全壘打，飛行距離高達432英呎（約131公尺），打上第二層看台。

原本村上宗隆擔綱日本4棒位置，不過打擊陷入低潮，改以第5棒上陣，面對墨西哥4強賽，村上宗隆前3個打席都吞下三振，九局下半日本獲得一、二壘有人的大好機會，總教練栗山英樹選擇相信村上，後者也以再見安打回報監督的信任。