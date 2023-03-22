歐洲央行(ECB)的最高銀行監管官員Andrea Enria在歐洲議會的經濟委員會上表示，美國事件不會直接傳遞到歐元區重要銀行。

美國兩家中型銀行在上周出現倒閉，此外瑞士信貸在上周末也爆發危機。

「我們確實對歐洲銀行的儲戶擁有堅強信心，我們認為歐洲的銀行是處於有利位置」。

美國銀行業的失靈，突顯出銀行流動性問題，或者在不接受資本緩衝和外部支援下，承受短期資金外流能力的問題。

歐洲銀行業管理局局長Jose Manuel Campa在歐洲議會上說，歐盟地區的銀行遠遠地超出了最低流動性的要求。

Enria指出，與歐盟不同的是，美國中等銀行不需要遵守全球流動性的巴塞爾規範(Basel norms)，那些倒閉的美國銀行在吸收金融科技新創和加密資產供應商的存款之後，會形成一種「極端的商業模式」。

但是Campa也警告，有鑑於利率上升，影響到銀行資產負債表上的資產估值，歐盟的銀行業也沒有時間自滿。

Enria指出，過去一年借貸成本的急速上升，銀行再也無法依賴廉價的融資和不斷看好的金融市場。

Enria說：「銀行業的風險可能會讓人措手不及」。

這也就是矽谷銀行(SVB)的主要問題，它曾把客戶存款拿去投資，沒有對沖利率上升的風險，最終遭到擠兌。