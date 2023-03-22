北市一名曹姓男子與14歲少女玲玲（化名）交往，2020年12月底，曹男竟將小女友帶回住處發生性行為，被玲玲母親發現後怒告求償80萬；法庭審理時，曹男辯稱兩人是你情我願，且玲玲有貞操權可自主決定，不過法官不採信其說詞，判他須賠償玲玲20萬元、玲玲母親10萬元。

據判決書指出，曹男於2020年2月底、3月初開始與玲玲（化名）交往，曹男明知玲玲是14歲以上未滿16歲之人，竟於同年12月間某日晚上，在住處內與玲玲發生性行為，玲玲母親怒告曹男所為侵害女兒貞操權、身體健康權及她身為父母之身分法益，要求曹男賠償2人各40萬元。

法庭審理時，曹男未到庭僅提出書狀，稱雖自己觸法，但身體權是以破壞身體完全為前提，貞操權則是為自主決定權所設，以違反他人性自主意思為前提，他與玲玲當時是男女朋友，是在兩情相悅、你情我願之下發生關係，因此他並無不法侵害玲玲身體、貞操之人格法益，而玲玲母親求償金額過高。

法官認為玲玲當時未滿16歲，尚屬無性自主能力之人，並無同意他人親密接觸身體之意思能力，縱使曹男未違反玲玲意願而與之發生性行為，仍難謂非侵害玲玲身體、健康、貞操權，曹男仍應對其負侵權行為損害賠償責任，因此判其須賠償玲玲20萬元、玲玲母親10萬元。