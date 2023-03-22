不少人都很在意牙齒美觀，為了擁有潔白乾淨的牙齒嘗試過許多方法，牙醫劉馥萱指出，如果有牙齒泛黃的問題，不妨檢視一下自己的飲食習慣，因為在日常飲食中，很可能無意間吃下了「染色食物」，像是咖啡、茶、咖哩飯、藍莓、紅酒等，都很容易讓牙齒變色。

劉馥萱在臉書粉專發文指出，以下列出的食物，都是會讓牙齒染色的「大魔王」，包含提神用的咖啡或茶、紅醬義大利麵、咖哩飯、番茄醬、藍莓、紅酒，還有一些人有嚼食檳榔、抽菸的習慣，也會導致牙齒染色，只要色素累積一段時間，就會讓牙齒變得黑黑黃黃的。

不過劉馥萱表示，一般人都難忍口腹之慾，一時之間不好戒除上述的「染色食物」，因此分享3個小撇步，只要在吃染色食物時多加注意，就可以避免色素累積在牙齒上。

▎避免和酸性食物，例如檸檬、柑橘、碳酸飲料等一起食用，會加速染色。

▎喝飲料時建議使用環保吸管，減少飲料和牙齒接觸。

▎吃完食物後可以多漱口，以將色素漱掉。

而牙醫黃文龍曾發文指出，如果想要維持牙齒白淨，除了要注重刷牙和口腔清潔以外，還可以選擇吃比較不容易讓牙齒變黃的食物，像是乳酪、葡萄乾、蘋果、花椰菜和鳳梨，這些食物不但能阻止牙齒泛黃，還有助於口腔健康。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。