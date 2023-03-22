恐怖情人！新北市新莊今（22）日清晨發生砍人事件，1名王姓男子與陳姓女友今早因感情問題於公司發生爭吵，王男竟從包包拿出水果刀試圖恐嚇對方，結果不慎劃傷陳女，導致她左手臂及右手指2處、胸口等處撕裂傷，同事發現後立即報警，將陳女送醫治療，同時將王男帶回派出所偵訊，以傷害罪嫌移送地檢署。

據了解，王男（40歲）與陳女（35歲）皆任職於同集團加油站，但為不同站的員工，2人原為情侶關係，不過近日雙方疑似感情出現裂痕，陳女向王男提出分手，男方不願分手而數次企圖挽回未果，今天清晨王男到女友任職的加油站談判。

王男預藏的水果刀掉在地上，現場血跡斑斑。（警方提供）

雙方在加油站的樓梯間談判時，王男再度提出復合的要求遭拒，竟一時情緒失控從包包中掏出預藏的水果刀揮舞，本來打算藉恐嚇女友，結果過程中不慎劃傷對方，造成陳女左手臂及右手指2處、胸口等處撕裂傷，所幸沒有生命危險，同事發現後立即報警。

警方趕到現場時，王男情緒已經恢復穩定，警方除了將陳女送往醫院治療外，也將王男逮補並帶回派出所偵訊，訊後依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。