國科會22日於新竹國賓大飯店舉行2023台灣半導體產學論壇，請來業界代表進行專題演講，台積電處長張孟凡指出，台灣半導體面臨前瞻研究不足、產學落差及人才短缺3大挑戰，面對博士研發人才不足，相較於新聘碩士級員工，台積電聘用博士級員工，會高出2個職等，等於減少9-10年努力。

台積電處長張孟凡在專題演講提到，台灣半導體領域面臨許多挑戰，包括前瞻研究不足、產學落差及人才短缺等問題，如電晶體新結構與材料、3D-IC與系統級整合，DTCO愈趨重要等，強調短期研發雖重要，仍須規畫中長期方向。

張孟凡也提到產學落差的部分，他說學生過去在學校都在學傳統電晶體結構，但業界早已走向FinFET（鰭式場效電晶體）製程10年，因此學生畢業進到公司後，都必須重新訓練。為此，台積電與多間大學合作，共推動半導體相關學程，也提供工具、講師等。

張孟凡也指出，台灣STEM人才供給減少，2020年比2012年博士生減少29％、碩士生少12％、學士少20％，除少子化衝擊外，也與畢業生選擇變多有關，導致企業人才爭奪加劇，連帶衝擊產業。

張孟凡也提到目前女性STEM人才佔比仍不高，將成未來成長來源之一，為鼓勵女性就讀理工科系，不要在社會價值觀壓力下自我設限，台積電到12間指標女校進行職涯發展等主題演講，透過學姊分享等，盼吸引更多女高中生攻讀STEM相關科系。