已故歌手艾成的弟弟艾翔傳出心肌梗塞猝逝，享年40歲。醫師指出，容易引起冠心病的危險因素包括年齡、男性、吸菸、高血壓、糖尿病、體重過重、停經後婦女、高血脂症、缺乏運動及家族遺傳。常見症狀有胸痛、胸骨壓迫感、呼吸困難，甚至休克，出現這些症狀一定要立刻送醫。

根據衛福部南投醫院指出，心肌梗塞是心臟肌肉因缺氧而壞死，為內科常見的病危重症之一。若冠狀動脈發生粥狀硬化，粥狀硬化破裂產生血栓，將血管完全堵塞，心臟肌肉失去氧氣的供給而死亡，因此動脈粥狀硬化是引起心肌梗塞的最主要原因。

心肌梗塞的症狀：

1、胸痛是最常見的症狀，痛的位置在胸骨下或整個胸部。

2、疼痛會輻射至頸、肩、下巴或手臂。

3、疼痛的性質為胸骨後受壓迫感、緊縮感、窒息感。

4、含硝酸甘油舌下片無法緩解。

5、痛的時間通常超過30分鐘。

6、冒冷汗、虛弱、蒼白、呼吸困難、甚至休克。

出現這些症狀應停止任何活動，保持情緒穩定；同時打電話叫救護車送醫。採坐姿或半斜臥容易呼吸的姿勢，在救援到來之前，可深呼吸、用力咳嗽，產生的胸壓及震動與心肺復甦術的胸外心臟按摩效果相同。