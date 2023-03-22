艾成7個月前剛離世！ 親弟猝逝遭證實死因曝

來自馬來西亞的藝人艾成去年8月墜樓身亡，享年40歲，突如其來的噩耗也震撼整個演藝圈，圈內好友相當悲痛，沒想到事隔7個月，艾成親弟弟艾翔竟傳出20日下午4點突發心肌梗塞猝逝，再度讓外界感到震驚，而他的家人也證實了這項消息。艾成的大姊更在臉書上曝光艾翔的遺照，令不少人看了相當難受。

艾成與艾翔的大姊今日稍早發文表示「平安。我們親愛的艾翔弟兄在昨日下午3-4點回到天父的懷抱，醫生診斷是心肌梗塞，請在禱告中紀念他的家人，求主親自安慰。」最後她也公開了艾翔的遺照及追思會的時間供親友弔念，照片中，艾翔露出靦腆的微笑，與哥哥艾成相當神似，而兄弟兩人不到一年相繼過世，令不少人看到後都相當心痛。

事實上，艾翔去年來台參加艾成的追思會時，曾獻唱《耶穌》送給已經在天上的哥哥，兩人不僅外貌神似，就連歌聲也相當雷同，讓現場所有人驚呼連連，因此艾翔不久前來台參加《最強綜藝秀》的錄影時，主持人胡瓜都坦言兄弟倆真的太像，像到見第一眼時就被嚇到，當時同場的兄嫂王瞳事後也轉發相關文章直呼「艾翔太可愛」，沒想到艾翔才從台灣回去馬來西亞沒幾天，就因為心肌梗塞猝逝，讓年邁雙親再度面臨「白髮人送黑髮人」。

另外王瞳也在稍早發文表示「謝謝大家關心，再次感受到撕心裂肺的傷痛⋯收到消息時十分震驚、無法接受⋯最擔心的是爸爸媽媽的身體，懇求大家給予家人空間、時間⋯不要打擾⋯請用禱告、祝福的話語來托住我們⋯我們一家人都相信，成成和艾翔已經團聚。」