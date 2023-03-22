近日不少民眾會到山區掃墓，過程中不慎遭恙蟲叮咬染病，直到發燒多日赴醫院檢查發現身上有明顯「焦痂」痕跡，才得知感染。據疾管署監測資料統計，今年截至3月21日止，全台共累計15例確定病例，且個案感染地以花東地區較多，共10例，由於清明節適逢恙蟲病高峰期，醫師建議民眾掃墓可著用長袖衣褲、使用政府核可的防蚊藥劑，且返家後立即盥洗並換下全部衣物。

清明節適逢恙蟲病高峰期，醫師建議民眾掃墓可著用長袖衣褲、使用政府核可的防蚊藥劑，且返家後立即盥洗並換下全部衣物。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院指出，日前一名10歲男童發燒多日，使用退燒藥物未見改善，家長便帶他到醫院急診，經詢問才得知男童曾與家人前往山區掃墓，加上在其手腕關節處發現「焦痂」，診斷應是感染「恙蟲病」，隨即安排住院並給予抗生素治療，病況在隔日明顯好轉。

門諾醫院小兒感染科醫師楊子毅指出，恙蟲病不只成人會感染，小兒科偶爾也會出現零星個案，感染症狀與大人雷同，會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大、皮膚出現紅色斑狀丘疹等症狀，並在叮咬處發現重要的特徵「焦痂」，位置通常落在在鼠蹊部等皮膚皺摺處，若未細心翻找，難以察覺。

楊子毅表示，戶外掃墓祭祖容易接觸到恙蟲孳生的草叢環境，增加感染風險，雖然恙蟲病不會人傳人，但延遲治療可能造成肝臟、肺部等器官的發炎，甚至嚴重併發器官衰竭最後致死，建議民眾掃墓期間，穿著長袖衣褲等保護性衣物及使用政府核可的防蚊藥劑，返家後應立即盥洗並換洗全部衣物，避免遭恙蟲叮咬而感染，掃墓後1至2周內若出現頭痛、發燒等身體不適症狀，就應盡速就醫檢查，避免病情惡化。

門諾醫院表示，往年全國感染恙蟲病例約300例，高峰期自4、5月開始，據疾管署監測資料顯示，今年截至3月21日止，全台已累計15例，個案感染地以花東地區較多，共10例，不過一般成人感染的首選治療用藥不適合用於8歲以下孩童，提醒家長若帶孩子從事戶外掃墓或旅遊活動，應特別做好防護措施避免遭恙蟲附著叮咬，同時提高警覺，如出現相關症狀立即就醫。