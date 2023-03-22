因疫情延期1年的2022年杭州亞運進入倒數第185天，中華奧會考察團先行到當地進行參訪，上午與亞運籌委會開會，主辦方也報告賽事籌備相關進度，競賽場館、官方接待飯店、交通都已全面制定，屆時亞運期間也有規劃交通專用道，讓選手、媒體移動不受塞車影響。

杭州亞運共計40個運動種類、61個運動科目、482個運動項目，有54座競賽場館及31座訓練場館，多數項目都集中在杭州奧體中心體育館附近，包含開閉幕使用的田徑場、游泳、網球、籃球及主媒體中心（MPC），將近4分之一的金牌都將在此區域產生。

但除了杭州外，這次亞運周遭城市寧波、溫州、潮州、紹興及金華5個協辦城市也有一些運動項目，也都會進行賽事組織和城市配套設施建設、整治，4月25、26日將於杭州召開代表團團長大會。

杭州亞運籌委會表示，競賽賽程2.0已於二月發布，終版將於8月底發佈，項目共40大項、482個小項。至於防疫規定，目前籌委會也密切關注當地疫情政策，將隨時做出調整，「現在已經制定防疫手冊，預計5月發布第一版，會持續根據國家海關要求進行調整。」

若運動員在比賽過程中發現確診，是否能繼續進行賽事？籌委會表示，若運動員發現自己新冠肺炎陽性，可自行決定可否參加比賽。