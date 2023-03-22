我國與中美洲友邦宏都拉斯陷入邦交危機，對此美國派出了總統特使陶德（Chris Dodd）訪問宏國。對此，前立委郭正亮表示，大陸已派出了基礎建設施工隊去宏都拉斯了，其協助第三世界國家基礎建設的能力，是連美國都比不過的，「台灣要怎麼比？」

郭正亮今（22）日在中天直播節目《綠也掀桌》指出，這次陶德訪問宏都拉斯，對維持我國與宏國邦交的幫助不大，因為大陸現在派了施工隊去宏國，直接進行基礎建設，這種協助是美國和台灣都無法提供的。

郭正亮接著說，宏都拉斯有一定程度的基礎設施，其所需要的援助不是簡單的蓋場館、派駐農耕隊，而是公路、鐵路、發電設施與碼頭等，而這已超出了台灣的能力範圍。主持人李珮瑄問道，美國難道不能來協助基礎建設？郭正亮則指出，美國的基建能力剛好就是最差的，且廠商大多是民營，它們會去計較獲利，過程會很長。

郭正亮指提到，美國在第三世界會節節敗退、大陸一帶一路能擴展出去的原因，是因為這些小國需要錢和建設，而大陸正好融資方便，基建團隊完整。郭正亮也直言，美國在第三世界的都已經比不過大陸了，那麼台灣要怎麼比？且大陸在建設時，有時做的是區域性的建設，「有哪一個國家能這樣做？」