新北市汐止有民眾在搭社區公車時發現一名女司機身穿全身粉色日式服裝，連板子都寫「運転手」和日文名字，該民眾笑說「司機穿搭別緻，乘客看了跟著心情好」；結果不少當地人都說被對方載過，也有人證實該司機確實是名日本人，去年才到公司任職，許多人都大讚她開車技術相當好。

該網友在臉書「汐止集團」分享照片，一名女姓公車司機員身穿粉色連身套裝，頂著短髮看似相當清秀可人，一旁副駕駛座的後方貼上司機員名字，竟是5字「日本字」，職稱也寫「運転手」；原PO提到該輛公車是F920，女駕駛當時穿著粉衣紅裙日式服裝，他上車時當場稱讚「妳好漂亮啊」。

新北市汐止有民眾在搭社區公車時，發現一名女司機身穿全身粉色日式服裝，連板子都寫「運転手」和日文名字，有人證實該司機確實是名日本人。（翻攝自臉書「汐止集團」）

原PO發文大讚「司機穿搭別緻，乘客看了跟著心情好」；其他網友留言「妳要叫她阿卡內將才行」、「所以可能要説かわいいね〜她才會理你」、「我上次看她穿和服開車」、「原來要找老婆要搭公車（筆記」、「女司機應該喜歡cosplay」、「坐過幾次，開車技術比男生司機佳，非常平穩，不會急煞急停，開車技術也很流暢」、「很久沒開平溪豆花團了」、「哇～這樣，好期待搭F915喔」。

也有當地民眾留言證實該名女司機確實是名日本人，去年才到職，中間曾請假一段時間處理事情，近期又回到工作崗位，這幾個月開始都會穿日服開車，但平時話不多，不太會與乘客對話，還說曾看過她在車趟中間時，會到自己的車內小睡片刻；PO文也吸引不少被該司機員載過的乘客留言。