今天（22日）進入閏二月，一直到4月19日結束，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12星座的注意事項，其中有三星要特別小心財務問題，牡羊座要謹慎理財，不可冒險投資；天秤座需小心詐騙；摩羯座則會會有財務相關的問題出現，需小心處理。

▍牡羊座：破財消災

牡羊座需注意理財，不要冒險投資，也要防範被騙和遭受財務損失。

▍金牛座：保持健康

金牛座需保持健康的生活方式，可多運動，避免壓力過大。

▍雙子座：沉澱心情

雙子座需調整心態，不能過於焦慮和緊張，可通過冥想、瑜伽等方式緩解壓力。

▍巨蟹座：事業突破

巨蟹座在事業方面會有一些突破和收穫，要好好把握機會，努力提升自己。

▍獅子座：化險為夷

獅子座會遇到一些麻煩和挑戰，但最終都能化險為夷，需保持樂觀的態度和堅定的信念。

▍處女座：旅遊轉運

處女座可考慮出外旅遊，放鬆心情，將有機會在旅途中有獲得新收穫。

▍天秤座：小心詐騙

天秤座需警惕詐騙，尤其是在金融投資和商務合作方面要謹慎。

▍天蠍座：蛻變轉型

天蠍座要勇於面對自己的內心和困境，需做出一些重大變化或轉型。

▍射手座：醞釀搬家

射手座可能會有搬家或改變居住環境的打算，需考慮周全和精心計畫。

▍摩羯座：貸款問題

摩羯座在金融和財務方面會遇到一些問題，需謹慎處理和管理。

▍水瓶座：意外受傷

水瓶座需注意身體健康，避免運動和生活中的意外受傷。

▍雙魚座：多重考驗

雙魚座將會遇到一些挑戰和困境，需保持信心和勇氣，勇敢面對。