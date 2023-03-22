今天（22日）進入閏二月，一直到4月19日結束，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12星座的注意事項，其中有三星要特別小心財務問題，牡羊座要謹慎理財，不可冒險投資；天秤座需小心詐騙；摩羯座則會會有財務相關的問題出現，需小心處理。
▍牡羊座：破財消災
牡羊座需注意理財，不要冒險投資，也要防範被騙和遭受財務損失。
▍金牛座：保持健康
金牛座需保持健康的生活方式，可多運動，避免壓力過大。
▍雙子座：沉澱心情
雙子座需調整心態，不能過於焦慮和緊張，可通過冥想、瑜伽等方式緩解壓力。
▍巨蟹座：事業突破
巨蟹座在事業方面會有一些突破和收穫，要好好把握機會，努力提升自己。
▍獅子座：化險為夷
獅子座會遇到一些麻煩和挑戰，但最終都能化險為夷，需保持樂觀的態度和堅定的信念。
▍處女座：旅遊轉運
處女座可考慮出外旅遊，放鬆心情，將有機會在旅途中有獲得新收穫。
▍天秤座：小心詐騙
天秤座需警惕詐騙，尤其是在金融投資和商務合作方面要謹慎。
▍天蠍座：蛻變轉型
天蠍座要勇於面對自己的內心和困境，需做出一些重大變化或轉型。
▍射手座：醞釀搬家
射手座可能會有搬家或改變居住環境的打算，需考慮周全和精心計畫。
▍摩羯座：貸款問題
摩羯座在金融和財務方面會遇到一些問題，需謹慎處理和管理。
▍水瓶座：意外受傷
水瓶座需注意身體健康，避免運動和生活中的意外受傷。
▍雙魚座：多重考驗
雙魚座將會遇到一些挑戰和困境，需保持信心和勇氣，勇敢面對。
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