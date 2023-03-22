教召員沈志堅說，無論現役或後備役軍人，國家有難時應挺身而出。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

國防部陸軍十軍團22日在台中南區進行「14天教育召集訓練」，演練遇敵機臨空、小部隊襲擾及戰傷救護等狀況處置；一家甕缸雞老闆的教召員沈志堅說，沒有國家一切都白談，因此接到教召令就馬上報到，展現保家衛國的一份心。

第五作戰區台中市後備第一旅「14天教育召集訓練」邁入第12天，經過連日的訓練與整備，22日進行綜合演練及驗證，實施「作戰計畫演練－行軍暨戰鬥間各種狀況處置」課程，在部隊受領任務後，隨即以戰術行軍方式，徒步10公里進入戰術位置，過程中演練臨機狀況處置。

台中市後備旅指出，今年2月編成，獨立執行教召訓練及後備部隊動員編成，這次「14天教育召集訓練」，目的在於驗證其責任區動員及後備軍人訓練能力；同時為提升後備旅訓練能量；另編設15員聘雇教官，在部隊訓練中借重教官們經歷與專長，強化守備戰力，達到「立即動員、立即作戰」目標。

其中參與訓練、畢業於陸軍官校官專科90年班，服役15年退伍後，擔任上尉參謀主任沈志堅說，他是經營甕缸雞生意，今年收到教召令就毅然決然放下手邊工作，聞令報到。無論現役或後備役軍人，國家有難時應挺身而出。

沈志堅指出，對於這次教召官兵直接在現地報到，感受到精實的戰鬥氣息，訓練也較以往更精進、更全面，藉此讓召員們複習久未接觸的戰技，充分提升自己保家衛國的能力。

第五作戰區指出，為使官兵熟稔戰場環境，確實瞭解自身所負任務，並落實作戰計畫演練與戰場經營，全程採「實兵、實裝」方式實施，依計畫發布想定狀況，磨練幹部命令下達及指揮參謀作業能力，讓召員透過實地演練，強化各項戰鬥技能。

現場部隊於受領任務後，由連長指示各排依計畫進入戰術位置，隨後排長以口述命令要求各班至指定區域搜索，並演練遇敵機臨空、小部隊襲擾及戰傷救護等狀況處置，藉此強化各級幹部戰術思維能力，使其能充分善用地形、地物，發揮兵、火力優勢，以精進召員戰技應用，有效提升部隊整體戰力。

第五作戰區強調，精實訓練為戰力之基石，藉實戰化演練，除驗證訓練成效外，更可幫助部隊全面檢視作戰計畫可行性，從中檢討缺失、持恆精進，另一方面演練結合地形，模擬戰場景況，藉以凝聚召員憂患意識及抗敵意志，鞏固捍衛國家安全的決心。