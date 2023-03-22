徐新洋表示在捷運站搭訕未婚妻。（TVBS提供）

徐新洋（右）與吳姍儒（Sandy）首度公開與另一半相識過程。（TVBS提供）

徐新洋日前與老爸徐乃麟上《萌寵明星粗乃玩》時，他與年紀相仿的主持人吳姍儒（Sandy）在聊天過程中，首度公開與另一半相識過程，2人還開玩笑說覺得很可惜，因為彼此都是沒鬧過緋聞就突然結婚的藝人。

徐新洋與宋蕊安（Soa）愛情長跑8年，婚期將近，徐新洋在節目透露2人在捷運站偶遇Soa，主動搭訕要電話，可惜第一時間被她拒絕，但令徐新洋驚訝的是，俄籍的Soa當時竟用流利的中文回應他，最後還是有留通訊軟體，2人便開始慢慢聊天認識。

Sandy表示自己話多又愛聊天，所以在教會主動認識老公，某天對方突然向她告白，她則矜持1個月才答應交往，「整條路都是我鋪好的，當然要假裝一下再準備出招呀。」徐新洋立刻散發敬佩的眼神並向Sandy討教即將面臨的夫妻相處之道，希望未來跟伴侶之間的互動能增添樂趣。這段漏網花絮將於明（23日）在《萌寵明星粗乃玩》YouTube頻道上線。