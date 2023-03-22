政府日前進行普發現金專案，移民署22日表示，目前包括大陸港澳、越南、印尼等各地新住民，持有有效居留證的國人外籍、大陸及港澳配偶，以及外僑永久居留證的外國朋友，符合資格者超過15萬人，金額9億餘元，呼籲新住民盡快使用相關手續申領6000元紅包。

移民署說明，此次提供5種多元便捷的領取方式，包括實體ATM及郵局臨櫃領取現金，如果不方便領取，也可以選擇在官網登記後，即可直接匯入個人指定之帳戶。2023年3月22日起至3月27日即可至網站辦理預登記，3月28日開放查詢預登記結果。

移民署表示，如果因為其他事由在台居留之國人配偶，如工作、投資或持就業金卡等，因為系統無法辨識國人配偶身分，發生無法領取情形，可電話聯繫所在地的移民署服務站，經確認後於系統註記為「國人配偶」後，翌日即可領取現金6000元。

移民署也進一步呼籲，傳出有不法份子利用申領6000元進行詐騙，民眾須小心手機訊息，謹記「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」四不原則，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢登錄，也不會以電話要求至ATM或網銀操作轉帳。如果對於領取現金6000元有疑義，可撥打外來人士在臺生活諮詢服務熱線1990（中、英、日，越、印、泰、柬7國語言）、經濟部振興專線1988或內政服務熱線1996等電話諮詢。