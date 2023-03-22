輕症免隔離免通報新制上路，中央流行疫情指揮中心公布，國內新冠肺炎今天新增119例確診中、重症病例，分別為119例本土及0例境外移入；另新增29例死亡。和過去一個月來相較，疫情仍是平穩。

指揮中心發言人羅一鈞指出，過去一個月的中、重症平均數為每日約119例，最高值及最低值區間為13例～236例之間，差距大的原因，他表示，與受周末或假日延遲通報影響，而有高低起伏的原因。

羅一鈞今天也分析新制上路後的中重症年齡分佈，65歲以上佔71.4％，19~64歲為21.6％，12~18歲為0.4％，未滿12歲則為6.5％。

指揮中心提醒，有重症警示症狀應就醫。圖指揮中心提供

羅一鈞也特別說明，新制上路後，確診情況，以12歲以下兒童的差異最大，數字會較不準確，因先前中重症通報以有申請使用瑞德西韋藥物為主，兒童有些中重症因為不能使用，所以年齡層分布差別比較大的會是在兒童，兒童先前中重症統計1.8％，其他年齡層65％以上有79％，19~64歲有18.9％ ，12~18歲為0.3％，

指揮中心也再度提醒，COVID-19篩檢陽性之輕症民眾，免通報、免隔離，如有重症警示症狀請立即就醫；如為65歲以上、具慢性病者或孕婦、產婦(產後六週內)，請儘速就醫，由醫師評估開立公費口服抗病毒藥物。就醫時請戴口罩、勤洗手，並主動提供／告知檢驗陽性結果。