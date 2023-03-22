桃園市文化局去年8月於中壢馬祖新村文創園區辦理「2022桃園漫畫節」。（桃園市文化局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市文化局去年8月於中壢馬祖新村文創園區辦理「2022桃園漫畫節」，在濃濃懷舊眷村氣息的眷舍裡，展出6部知名台灣原創漫畫作品，由於展陳方式多元、新穎，獲2023年美國謬思設計大獎（MUSE Design Awards）肯定，一舉拿下1金1銀共2項國際認可。

文化局表示，2022桃園漫畫節以「OPEN！台漫多重宇宙」為主題，展出的漫畫作品包含謝東霖《神明便利商店》、茜Cian《台灣特有種》、肯特動畫《熊星人》、英張《採集人的野帳》、左萱《神之鄉》及洪佳祺（小猴老師）《瘋狂邦妮Foufou Bunny》，用充滿想像力的漫畫故事呈現台灣在地特色與文化。

文化局說，美國謬思設計大獎是國際重點設計賽事，創辦於美國，是由國際獎項協會International Awards Associates（IAA）發起的國際大獎，鼓勵全球具有質感、創意或設計的靈感概念實現，表彰包括建築、時尚、包裝、傢俱、概念等各行業設計傑出者，是全球跨領域創意設計最具影響力的國際獎項之一，由全球超過200多位資深設計師為每個項目做評鑑。

桃園漫畫節前身是桃園動漫國際大展，近2年聚焦「漫畫」本身的藝術表現，將動漫大展轉型成漫畫節，透過主題式的策展呈現國內原創漫畫作品。文化局另提及，活動已邁入第12年，每年會推出不同主題，今年7月將在桃園展演中心登場，期待能帶領民眾一同領會動漫文化的迷人之處。